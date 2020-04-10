Пытался откупиться пятью тысячами: свердловские полицейские поймали водителя грузовика на взятке

10 Апр 2020 2020-04-10T15:10:14+03:00

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Свердловские полицейские поймали на взятке водителя грузового «КамАЗа». В минувшую среду, 8 апреля, один из экипажей ДПС Верхней Пышмы патрулировал трассу Екатеринбург – Серов. Около 14:00 они остановили грузовик, за рулем которого сидел 30-летний мужчина. Щебень, который он перевозил в кузове, не был накрыт пологом – хотя это обязательное условие при перевозке грузов.

- Уже в ходе общения с водителем и проверки документов, сотрудники полиции установили, что тахограф, который был у водителя в кабине, не используется – отсутствует карта водителя, а также у него самого, который не является гражданином РФ и задействован на коммерческих перевозках, отсутствует российское ВУ, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Документов на груз у него также не было.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Полицейские объяснили, какая ответственность его ждет за нарушения, и предложили пройти в патрульную машину, чтобы составить протоколы. Однако мужчина решил «сгладить» ситуацию и предложил инспекторам ГИБДД пять тысяч рублей в качестве взятки. Деньги он положил около рычага переключения передач в патрульной машине.

- Незамедлительно сотрудники ГИБДД вызвали на место преступления следственно-оперативную группу, которая по прибытии зарегистрировала факт дачи взятки, - добавили в отделе пропаганды. – На мужчину завели уголовное дело. Теперь ему грозит наказание вплоть до лишения свободы.

Свердловская Госавтоинспекция еще раз напоминает, что за дачу взятки грозит либо крупный штраф, либо лишение свободы до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. За три месяца этого года на Урале возбудили уже семь уголовных дел в отношении тех, кто пытался подкупить полицейских. Еще по четырем фактам проводятся проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU