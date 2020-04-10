2020-04-10T14:55:34+03:00
Происшествия

«Сварил из него похлебку»: на Урале отправили под суд живодера, который убил и съел пса-героя Федю

На него завели уголовное дело за жестокое обращение с животными
Мария Трапезникова
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Пес Федя был душой компании. Фото: Валерий ГорелыхПес Федя был душой компании. Фото: Валерий Горелых
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Сотрудники полиции отправили под суд 40-летнего и ранее судимого жителя Краснотурьинска, которого обвиняют в жестоком обращении с животными – он убил и съел дворового пса по кличке «Федя».

- Люди были в шоке, когда обнаружили шкуру и голову убитой собаки. Дворнягу знали и даже любили многие дети и взрослые. Пес пользовался искренним уважением у граждан, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. – Однажды он повел себя как настоящий герой и спас ребенка от нападения стаи бродячих псов. Мальчик, обучающийся во втором классе, возвращался со школ домой.

Как вдруг его окружила стая голодных и очень злых собак. Но на помощь прибежал пес Федя, который и спас ребенка, отогнав других животных и проводив друга до безопасного места. После того, как полицейские получили информацию о жестоком убийстве пса, они нашли виновного.

Фото: Валерий Горелых

Фото: Валерий Горелых

Живодером оказался некий Михаил, который нигде не работал и ранее был неоднократно судим за кражи, а также часто привлекался к административной ответственности за злоупотребление спиртными напитками. В апреле 2018 года его приговорили к четырем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на три года.

- Чувств сожаления любитель мяса собак не продемонтрировал. Очевидно, отлов животных для приготовления из них похлебки и жаркого у таких варваров поставлен на поток, - добавил Горелых. – Впрочем, они этого и не скрывают, хладнокровно отвечая на вопросы сыщиков в том духе, что милосердие – дело, конечно, хорошее, но оно не брат или сестра голоду. А работать – лень.

В итоге, полицейские завели на него уголовное дело. Максимальное наказание, которое теперь ему грозит – лишение свободы до трех лет. А местные жители, узнав о гибели героя Феди, даже хотели скинуться и установить ему памятник, но хозяйка отказалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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