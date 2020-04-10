Холдинг «РЖД» вводит в поездах дальнего следования рассадку с учетом рекомендованной социальной дистанции

10 Апр 2020 2020-04-10T14:13:57+03:00

Для пассажиров планирующих поездку до 30 апреля проездные документы будут оформляться с использованием новой схемы рассадки в вагонах

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Для пассажиров планирующих поездку до 30 апреля включительно, проездные документы на поезда дальнего следования, включая скоростные поезда «Ласточка», «Стриж» и высокоскоростные поезда «Сапсан», будут оформляться с использованием новой схемы рассадки в вагонах.

Рассадка пассажиров по новой схеме является временной мерой, которая позволит пассажирам соблюдать необходимую социальную дистанцию в купейных, плацкартных вагонах и в вагонах с местами для сидения, рекомендованную Главным санитарным врачом РФ, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

В купейных вагонах будут размещаться не более двух пассажиров в купе, в плацкартных – не более трех в одном отсеке. Если пассажиры едут семьей, либо в одном заказе единовременно оформляются места для 4 пассажиров и более, на них новые правила рассадки распространяться не будут.

При оформлении проездных документов в вагоны с местами для сидения схема рассадки пассажиров зависит от их конфигурации – 2+2 или 3+2. В двухместном ряду пассажир занимает место у окна, а в трехместном – один пассажир у окна и один – у прохода (средний ряд остается свободным). Отметим, что для пассажиров, путешествующих семьей, проводником вагона будет предоставлена возможность разместиться на соседних сиденьях.

Новая схема рассадки применяется при оформлении проездных документов как в кассах дальнего следования, так и через интернет, с использованием веб-ресурсов.

Отметим, что если билеты были приобретены пассажирами до введения новой схемы рассадки, то они занимают места согласно оформленным проездным документам.