2020-04-10T13:53:23+03:00
Общество

«Одну маску носим по два дня»: рабочие свердловского завода пожаловались на несоблюдение указа губернатора

Они просят прокуратуру провести проверку
Мария Трапезникова
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В подвале не работает вентиляция. Фото: "Гражданский патруль"В подвале не работает вентиляция. Фото: "Гражданский патруль"
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Несколько сотрудников концерта «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле пожаловались на плохие условия труда. Так, по их словам, из средств обязательной индивидуальной защиты им выдается только одна маска – одна на двое суток, обязательный замер температуры не производится, социальное дистанцирование в полтора метра не соблюдается.

Правозащитная организация «Гражданский патруль» получила фотографии нерабочей вентиляции в подвальных фотография и решила обратиться в прокуратуру с просьбой провести проверку.

- Мы просим провести выездную проверку и проверить условия труда в цехах предприятия. В случае подтверждения указанных фактов, просим применить к нарушителям самые жесткие меры, - рассказал глава «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.

Один из работников завода также рассказал, что в 2017 году сотрудники уже писали коллективную жалобу в трудовую инспекцию, чтобы там провели проверку условий труда на вредность. Но ответа не последовало.

- Все установленные Роспотребнадзором требования на Уралвагонзаводе выполняются. На предприятии организован и действует оперативный штаб, который принимают необходимые меры в соответствии с эпидемиологической обстановкой, - ответили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Нижнетагильского филиала завода.

Напомним, что согласно указу губернатора Евгения Куйвашева, все сотрудники, которые вынуждены работать на предприятиях во время режима самоизоляции, должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты, а также проходить обязательные медицинские осмотры несколько раз в день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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