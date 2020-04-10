На Урале троица украла калитку, чтобы сдать ее на металлолом и купить спирт

10 Апр 2020 2020-04-10T09:37:04+03:00

Их поймали, оградку вернули на место, а воришек передали полицейским

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Минувшим днем в Кировграде, что в Свердловской области, росгвардейцы получили информацию о краже. Дежурный сообщил, что трое неизвестных – две женщины и мужчина, - украли металлическую оградку. Ориентировку передали экипажу группы задержания, дежурившему неподалеку от места, где хулиганов видели в последний раз. Троицу быстро поймали и передали полицейским.

- Задержанными оказались нигде не работающие 36-летний мужчина и две женщины 43 и 36 лет. По предварительным данным, днем они похитили металлический забор, состоящий на балансе городской администрации, чтобы сдать на металлолом, - рассказали в пресс-службе региональной Росгвардии.

На вырученные с продажи деньги троица планировала купить алкоголь. Сейчас по факту кражи полицейские проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU