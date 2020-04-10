2020-04-10T09:16:57+03:00
Общество

Свердловские фермеры попросили горожан оставаться дома

Флешмоб уже поддержали уральские полицейские, пожарные, медики и коммунальщики
Мария Трапезникова
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Свердловские фермеры присоединились к всероссийскому флешмобу «Мы для вас без выходных» и попросили всех жителей области по возможности не выходить из дома. Видео поделились в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

- В нем участвуют люди, которые сегодня выходят в поля на посевную, чтобы вырастить достойный урожай. Те, кто работает на ферме, заботится о животных, производит молоко и мясо, - рассказал в оперштабе. – Все сельхозпроизводители и труженики села работают для вас без выходных.

Свердловские фермеры подключились к всероссийскому флешмобу.Видео: свердловский оперштаб по борьбе с коронавирусом

Напомним, уже несколько представителей различных профессий приняли участие во флешмобе. Это те, кто продолжает работать во время введенного в области карантина: полицейские, пожарные, медики, коммунальщики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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