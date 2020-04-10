2020-04-10T08:55:27+03:00
Происшествия

Прокуратура Екатеринбурга разбирается, почему на перекрестке Челюскинцев – Космонавтов прорвало трубу

Под удар попало огромное количество жилых домов, детских садов и административных зданий
Мария Трапезникова
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Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"
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Прокуратура Екатеринбурге организовала проверку по факту прорыва трубы на перекрестке Челюскинцев – Космонавтов. Инцидент произошел сегодня утром, на участке с 7:00 работают ремонтные бригады и инспекторы ГИБДД, которые регулируют движение.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ЕТК, во время ремонтов пользователям подается горячая вода и отопление по сниженным параметрам.

- В настоящее время в 64 многоквартирных жилых домах, трех детских садах, 45 административных зданиях тепло и горячая пода предоставляются с пониженными параметрами, - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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