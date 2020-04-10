2020-04-10T08:03:16+03:00
Происшествия

На Урале огонь уничтожил крышу у двух частных домов

Но, к счастью, никто не пострадал
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Ранним утром в Невьянске, что в Свердловской области, произошел крупный пожар. Диспетчеры МЧС получили тревожный вызов в 06:07 о том, что на улице Володарского горят частные дома. На место отправили 11 спасателей.

- На площади в 140 квадратных метров огонь уточнил кровли двух частных жилых домов и надворные постройки. Быстрому распространению огня способствовала плотная застройка в частном жилом секторе, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Благодаря оперативным действиям спасателей, удалось перехватить огонь и не дать распространиться на соседние дома. Пожар потушили только спустя час, в 8:41 закончили разбирать сгоревшие конструкции. По данным МЧС в огне, к счастью, никто не пострадал.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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