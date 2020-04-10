2020-04-10T07:30:32+03:00
Общество

Под Екатеринбургом закрыли цветочный ларек, который нарушал карантин

Он работал вопреки установленному в регионе режиму самоизоляции
Мария Трапезникова
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Под Екатеринбургом закрыли цветочный ларек, который нарушал карантинПод Екатеринбургом закрыли цветочный ларек, который нарушал карантинФото: Евгения ГУСЕВА
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В Верхней Пышме, что под Екатеринбургом, приставам пришлось закрыть цветочный ларек, который продолжал работать во время введенного в регионе режима самоизоляции. Он, кстати, должен продлиться до 20 апреля.

- В ходе рейда сотрудником полиции был выявлен магазин по продаже цветов, продолжающий свою деятельность в условиях спецрежима, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – В отношении правонарушителя был составлен и направлен в суд протокол об административном правонарушении.

В итоге, приставы возбудили исполнительное производство, опечатали все входы-выходы и предупредили владельца об ответственности, если вдруг он снова продолжил нелегально работать.

В целом судебные приставы закрыли больше 50 различных организаций, которые решили работать в обход указа губернатора Куйвашева о режиме самоизоляции. В число опечатанных вошли автосалоны, магазины, продающие спортинвентарь, ткани, одежду и цветы, автомойки, частные детсады и досуговые центры, парикмахерские, ломбарды и ателье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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