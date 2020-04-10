У свердловских заключенных заказали еще 27 тысяч масок

10 Апр 2020 2020-04-10T07:15:00+03:00

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Свердловским заключенным из колонии Ивделя ИК-62 заказали еще 27 тысяч масок для лица. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, уточнив, что в кратчайшие срок заключенные уже сшили 10 тысяч масок.

- Кроме того, в ИК-62 получен заказ на оказание услуг заказчику по изготовлению масок в количестве 17 380 штук, - добавили в пресс-службе.

Напомним, что заключенные Ивделя – не первые, кто подключился к борьбе с коронавсирусом. Чуть раньше заказ поступил в колонии Екатеринбурга и Невьянска. В общей сложности, они должны сшить порядка 80 тысяч масок.

ИСТОЧНИК KP.RU