2020-04-10T06:17:47+03:00
Общество

ВОЗ: как свердловчанам правильно носить маски, чтобы не заразиться коронавирусом

Публикуем небольшую памятку Всемирной организации здравоохранения
Мария Трапезникова
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Публикуем небольшую памятку Всемирной организации здравоохранения о том, как правильно носить маскиПубликуем небольшую памятку Всемирной организации здравоохранения о том, как правильно носить маскиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня многие люди стоят перед выбором: носить маски для лица или не носить. С одной стороны, это обязательная мера профилактики, хотя с другой, как утверждают специалисты, здоровому человеку от нее не будет пользы. Поэтому ВОЗ составил небольшую памятку о том, как правильно носить индивидуальные средства защиты и в каких случаях это делать.

- Ношение медицинских масок, при отсутствии показаний, может привести к ненужным затратам, увеличить нагрузку на систему закупок и создать ложное чувство безопасности, которое может привести к пренебрежению другими важными мерами – такими как практика гигиены рук, - рассказали там.

Итак, в каких же случаях надо (или не надо) ее носить? В обществе маска не требуется тем, кто здоров, так как нет данных о ее полезности для защиты здоровых людей. А вот тем, кто болен, носить медицинскую маску обязательно нужно – и сразу же обращаться за помощью.

Кроме того, медицинскую маску обязаны носить медики и люди, которые контактируют с «подозрительными» пациентами, у которых может быть коронавирус. Если маска многоразовая, то ее необходимо правильно дезинфицировать, чтобы избежать заражения. Вот алгоритм работы:

- аккуратно наденьте маску, чтобы полностью закрыть рот и нос, и надежно закрепите, чтобы минимизировать любые промежутки между лицом и маской;

- во время использования не касайтесь маски руками;

- снимите маску, используя соответствующую технику (то есть не касайтесь передней части, а снимайте за шнурок сзади);

- после снятия или в случае непреднамеренного касания маски обработайте руки с помощью спиртосодержащего средства для мытья рук или мыла и воды, если они заметно загрязнены;

- меняйте маску на новую чистую, сухую маску, как только она становится влажной;

- не используйте повторно одноразовые маски;

- выбрасывайте одноразовые маски после каждого использования и утилизируйте их сразу после снятия. Тканевые (например, хлопковые или марлевые) маски не рекомендуются ни при каких обстоятельствах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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