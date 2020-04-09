Дмитрий Песков нашел защиту от коронавируса, но она опасна для человека

9 Апр 2020 2020-04-09T22:42:53+03:00

На днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что купил для личного пользования блокатор вирусов.На днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что купил для личного пользования блокатор вирусов.

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На этой неделе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков приобрел блокиратор вирусов, который выглядит как обычный бейдж, и его можно носить поверх костюма. KP.RU выяснила, как устроена новинка, сколько она стоит, и есть ли эффект от ее использования.

Блокиратор вирусов можно легко купить в интернете по цене от 910 до 1750 рублей. Существуют одноразовые, а также многоразовые варианты со съемным картриджем. Их производят в России, а также в других странах, включая Японию. Действуют они по одному принципу.

Внутри таких бейджей вставлен контейнер с хлористыми веществами. Они медленно испаряются, создавая невидимый защитный купол вокруг человека. По мнению производителей, такая система убивает микробы и вирусы.

Действительно, хлор убивает вирусы, вот только для этого нужно создать идеальные условия. Блокиратор вирусов будет эффективен в стеклянном кубе, где нет движения воздуха. Любое перемещение сводит все усилия устройства к нулю.

К тому же возникает закономерный вопрос: а не вредно ли человеку дышать испарениями хлора при использовании блокиратора вирусов? Клинические испытания показали, что газообразный хлор и химические соединения с ним могут нанести вред здоровью человека. Все зависит от концентрации этого соединения в воздухе.

В итоге эксперты пришли к мнению, что, если уж и покупать такой блокиратор вирусов в качестве модного аксессуара, то покупать наиболее дорогую и качественную модель. Таким образом, риск можно свести к минимуму.

ИСТОЧНИК KP.RU