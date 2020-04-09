На Урале ищут 17-летнюю девочку в куртке с большой звездой из страз

9 Апр 2020 2020-04-09T18:22:24+03:00

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На Урале ищут девочку в куртке с большой звездой из страз. Ксения Коваленко пропала четыре дня назад в Серове. Шестого апреля она утром вышла из дома и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно. Поиском 17-летней девочки занимается полиция.

- На момент ухода была одета в черную куртку-парку с капюшоном, спереди оформленной болоньевой тканью, прострочена рисунком «линейка», слева внизу на куртке надпись «FASHION». Сзади на куртке орнамент в виде большой звезды из крупных страз. На ней были темно- серые джинсы с широким лампасом и текстом «DSQUARED2», ботинки типа «берцы». На левой руке у девочки - красная шерстяная нить с подвеской «лягушка с монеткой во рту», - рассказали в администрации Серовского городского округа.

Приметы: на вид 16-17 лет, среднего телосложения, рост 160 см, волосы светло- русые, густые, очень длинные, глаза светло-зеленые.

В полиции просят граждан, имеющих какую-либо информацию о разыскиваемой, сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции – 02 – со стационарного телефона, 8(34385)90220, 102 – с любого оператора мобильной связи либо в отделение по делам несовершеннолетних 8(34385)75291.

ИСТОЧНИК KP.RU