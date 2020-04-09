2020-04-09T17:06:44+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге трехлетний мальчик впал в кому, после падения с третьего этажа

Ребенок выпал, когда его отец вышел в другую комнату
Алина СУРИНА
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Ребенок выпал из окна, когда никого из взрослых не было в комнатеРебенок выпал из окна, когда никого из взрослых не было в комнатеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге сегодня трехлетний мальчик выпал из окна дома на проспекте Космонавтов. Ребенка отвезли в ДГБ № 9. Сейчас он в коме. Предварительно врачи диагностировали ему открытую черепно-мозговую травму и перелом свода основания черепа. Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, возможно мальчик выпал, отодвинув москитную сетку. Родителей в этот момент в комнате не было. Об этом полицейским рассказал отец мальчика.

- Молодой человек 1991 года рождения пояснил оперуполномоченным, что в момент трагедии находился дома. Сын в этот момент сидел на подоконнике, - рассказал Валерий Горелых. - Глава семьи ненадолго отлучился из комнаты, а когда вернулся, обнаружил, что окно открыто, а сын отсутствует.

По словам Валерия Горелых, семья в отделе по делам несовершеннолетних не состояла. Также он рассказал, что детей в семье двое. Сейчас полиция проводит проверку.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области призвал взрослых предпринять меры для исключения подобных случаев, которые происходят каждый год. Валерий Горелых рассказал о необходимости убрать москитные сетки в доме, где есть дети и сделать на окнах ручки, которые ребенок не смог бы открыть самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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