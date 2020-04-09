2020-04-09T14:52:28+03:00
Происшествия

Не соблюдают ПДД: свердловские велосипедисты стали чаще попадать под колеса машин

С начала года произошло три серьезных ДТП
Мария Трапезникова
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Свердловские велосипедисты стали чаще попадать под колеса машинСвердловские велосипедисты стали чаще попадать под колеса машинФото: Алексей БУЛАТОВ
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С приходом весны свердловские велосипедисты стали все чаще попадать в различные ДТП из-за того, что не соблюдают правила дорожного движения. На сегодняшний день полицейские привлекли к ответственности уже 100 таких нарушителей.

- В этом году в регионе зарегистрировано три аварии с участием велосипедистов, - отметили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – В Качканаре, в вечернее время, легковушка сбила 25-летнего молодого человека, который проезжал по «зебре», не слезая с велосипеда. В итоге, его госпитализировали в хирургическое отделение с сотрясением головного мозга и многочисленными ушибами.

Водитель объяснил, что, приближаясь к «зебре», не заметил никого и поехал дальше. И тут под колеса ему выскочил велосипедист. А пострадавший юноша ничего не помнил.

Свердловская Госавтоинспекция еще раз просит всех владельцев четырехколесного транспорта соблюдать ПДД и, пересекая проезжую часть, слезать с него. А детям до 14 лет вообще запрещено выезжать на дорогу. В темное время суток у всех на одежде должны быть светоотражающие элементы. Родителям следует обговорить это со своими детьми.

Только за прошлый год в области было зарегистрировано 96 ДТП с участием велосипедистов, в которых четыре человека погибли и еще 92 получили травмы. Среди пострадавших – 30 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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