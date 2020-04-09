Уральцев, вернувшихся из Москвы, через СМС-сообщения будут просить оставаться дома

9 Апр 2020 2020-04-09T14:27:21+03:00

По состоянию на 9 апреля, в России больше всего случаев COVID-19 подтверждено в Москве - 6689 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Людей, прибывающих в Свердловскую область из других регионов страны, таких как Москва или Московская область, не будут изолировать. Об этом сегодня рассказали на брифинге оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Вместо этого им просто порекомендуют сократить контакты с другими людьми, внимательно следить за здоровьем и в случае недомогания сразу же обращаться к врачам.

- Для них предусмотрены изоляционные меры рекомендательного характера, - поясняет Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области. - Мы подготовили дополнительные СМС-сообщения для рассылки, в которых рекомендуем лицам из Московского региона и других регионов, прибывающих к нам, проинформировать об этом и соблюдать изоляционный режим.

Добавим, что с начала пандемии в Свердловской области было зафиксировано 59 случаев заболевания коронавирусом. В основном это люди, которые вернулись из других стран. По состоянию на 9 апреля, в России больше всего случаев COVID-19 подтверждено в Москве - 6689 человек. На втором месте Московская область - 748 подтвержденных случая. На третьем Санкт-Петербург - 373 случая.

ИСТОЧНИК KP.RU