Житель Нижнего Тагила, у которого предварительно подтвердили коронавирус, недавно вернулся из-за границы
Сегодня утром мы писали о том, что в Нижнем Тагиле предварительно подтвердился первый заболевший коронавирусом. О том, что мужчина действительно болен, «КП-Екатеринбург» сообщил заместитель начальника Нижнетагильского отделения Роспотребнадзора.
Эту же информацию подтвердили и в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
- Был выявлен подозрительный случай. Человек госпитализирован. Он вернулся из-за границы с проездом через Москву, - рассказал главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских. – Определены контакты. Перепроверяем результаты. В завтрашней сводке сможем сказать, подтвержденный случай или нет.
Напомним, что на сегодняшний день в регионе официально зарегистрировано 59 случаев заражения коронавирусом. При этом 28 человек уже поправились и были выписаны домой.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»