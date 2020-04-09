Житель Нижнего Тагила, у которого предварительно подтвердили коронавирус, недавно вернулся из-за границы

9 Апр 2020 2020-04-09T13:58:29+03:00

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Сегодня утром мы писали о том, что в Нижнем Тагиле предварительно подтвердился первый заболевший коронавирусом. О том, что мужчина действительно болен, «КП-Екатеринбург» сообщил заместитель начальника Нижнетагильского отделения Роспотребнадзора.

Эту же информацию подтвердили и в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

- Был выявлен подозрительный случай. Человек госпитализирован. Он вернулся из-за границы с проездом через Москву, - рассказал главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских. – Определены контакты. Перепроверяем результаты. В завтрашней сводке сможем сказать, подтвержденный случай или нет.

Напомним, что на сегодняшний день в регионе официально зарегистрировано 59 случаев заражения коронавирусом. При этом 28 человек уже поправились и были выписаны домой.

ИСТОЧНИК KP.RU