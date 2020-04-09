Трое жителей Свердловской области находятся в тяжелом состоянии из-за коронавируса
Обстановка с распространением коронавируса в Свердловской области стабильная, сообщают в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Всего в регионе с начала пандемии было зарегистрировано 59 случаев заболевания.
- Мы имеем ровный ежедневный рост заболевших без значительных скачков. При этом количество обследований возросло, - сообщает Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области. - В тяжелом состоянии находятся три человека. У одного из них наиболее серьезное положение. У остальных положительная динамика.
Также в оперативном штабе отметили, что сейчас в регионе уже восемь лабораторий проверяют жителей на коронавирус.
- Мы выходим на 2000 исследований в день и далее будем наращивать это число, - добавляет Павел Креков. - В приоритете исследование прибывающих из-за границы, в основном из Европы.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»