Трое жителей Свердловской области находятся в тяжелом состоянии из-за коронавируса

9 Апр 2020 2020-04-09T13:54:34+03:00

В день в Свердловской области теперь проводят около 2000 исследований на коронавирус. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У двух из них есть улучшения, сообщают в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом

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Обстановка с распространением коронавируса в Свердловской области стабильная, сообщают в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Всего в регионе с начала пандемии было зарегистрировано 59 случаев заболевания.

- Мы имеем ровный ежедневный рост заболевших без значительных скачков. При этом количество обследований возросло, - сообщает Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области. - В тяжелом состоянии находятся три человека. У одного из них наиболее серьезное положение. У остальных положительная динамика.

Также в оперативном штабе отметили, что сейчас в регионе уже восемь лабораторий проверяют жителей на коронавирус.

- Мы выходим на 2000 исследований в день и далее будем наращивать это число, - добавляет Павел Креков. - В приоритете исследование прибывающих из-за границы, в основном из Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU