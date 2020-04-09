Вспыхнула дверь в подвал: на Урале из горящего дома эвакуировали 20 человек

9 Апр 2020 2020-04-09T06:26:55+03:00

По данным МЧС все обошлось, к счастью, без пострадавших

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Глубокой ночью в Реже произошел серьезный пожар. Диспетчеры свердловского отделения МЧС получили тревожный вызов от жильцов пятиэтажки, расположенной на улице Красноармейская, около 03:42. На место направили три бригады спасателей.

- На площади в три квадратных метра загорелась входная дверь в подвал пятиэтажного жилого дома, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Прибывшие на место ЧП спасатели срочно эвакуировали из дома 20 жильцов, включая пятерых маленьких детей. С огнем удалось справиться уже через семь минут, а к 04:11 пожарные закончили разбирать сгоревшие конструкции. По данным МЧС все обошлось, к счастью, без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU