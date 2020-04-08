На Урале разыскивают мужчину, сбежавшего от следствия
Всех, кто его видел, просят позвонить в полицию
Фото: пресс-группа ГУ МВД России по Свердловской области
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Полицейские Краснотурьинска разыскивают 36-летнего мужчину, который сбежал от следствия, - Черных Александра Олеговича.
- Он уроженец Крапинска, подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 198 УК РФ, скрывшийся от следственного комитета, - рассказали в пресс-группе ГУ МВД России по Свердловской области.
Если вдруг где-то его видели или знаете, где он может находиться, сообщите обязательно по телефонам: 8 (34383) 3-34-33 (ОУР) или 3-40-79 (дежурная часть).
ИСТОЧНИК KP.RU