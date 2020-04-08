Под Екатеринбургом завершились поиски 15-летней школьницы

8 Апр 2020 2020-04-08T07:19:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Под Екатеринбургом, в Березовском, полиция и волонтеры завершили поиски 15-летней школьницы Николь Склюевой. Девочка пропала еще 6 апреля – вышла в магазин и не вернулась домой. К счастью, ее нашли целой и невредимой. Вместо магазина школьница отправилась к другу в поселок под Кировградом.

- Во вторник вечером при отработке связей девушки представители МВД обнаружили ее «секретную базу». Ею оказалась обычная квартира в поселке Нейво-Рудянка Кировградского ГО, - рассказал «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. – Юная любительница приключений находилась в квартире у тети своего приятеля, такого же романтика и любителя путешествий, как и она сама.

Школьницу вернули в Березовский накануне, в 22:50. Ее доставили в территориальное отделение ОВД и передали в руки опекуну. К счастью, ни в какие криминальные передряги она не попала.

В ПСО «Прорыв», который вел поиски, ранее «Комсомолке» рассказали, что подросток никогда так из дома не убегала. Однако в полиции считают по-другому – Николь пропадает уже не первый раз. Только вот раньше она либо возвращалась сама, либо ее находили в ТРЦ. Сейчас полиция начала проверку.

- Моя интуиция подсказывает, что точку в истории с этой девушкой ставить рано. Наступившая весна и прекрасная погода еще дадут о себе знать, - добавил Горелых. – Поисковым мероприятиям дан отбой.

В минувшие выходные мы рассказывали про 14-летнюю школьницу, которая сбежала из дома вместе со своим парнем. Ее обнаружили в Нижнем Тагиле – к счастью, живой и здоровой.

ИСТОЧНИК KP.RU