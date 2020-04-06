2020-04-06T19:30:24+03:00
Общество

Пропала по пути в магазин: в Березовском ищут 15-летнюю девочку

О местоположении Склюевой Николь ничего не известно со вчерашнего дня
Алина СУРИНА
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Фото: ПСО ПрорывФото: ПСО Прорыв
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В Березовском ищут 15-летнюю девочку, пропавшую по пути в магазин. О местоположении Склюевой Николь ничего не известно со вчерашнего дня. Ее поисками сейчас занимаются волонтеры. По их словам, никаких разногласий, послуживших ее уходу, в семье не было.

- Ранее из дома девочка не уходила. Вот только начали поиски, пока информации нет, - рассказали в поисковом отряде «Прорыв». - На момент пропажи она была одета в светло-голубую короткую куртку, кофту черного цвета с надписью «СТИЛЬ» на груди, черные джинсы и такого же цвета кроссовки с белой подошвой.

Приметы:

Рост: 157см.

Телосложение: среднее.

Цвет волос: длинные (ниже плеч), темно-русые.

Цвет глаз: голубые.

Если вам что-то известно о местонахождении Николь, сообщите руководителю отряда Наталии по телефону: +7 900 044 02 20 или старшему координатору по поиску несовершеннолетних Максиму +7 995 088 85 15.

ИСТОЧНИК KP.RU

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