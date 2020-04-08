В центре Екатеринбурга за 28,5 миллионов продают бывшую пивоварню

8 Апр 2020 2020-04-08T06:53:58+03:00

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В центре Екатеринбурга, на улице Розы Люксембург, 62, выставили на продажу здание бывшей пивоварни. Старинное нежилое помещение площадью 3 347 квадратных метров выходит в комплекс медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина, который является объектом культурного наследия регионального значения. Как сообщается на портале N1.RU, продают его за 28,5 миллионов рублей.

Комплекс домов является образцом промышленного зодчества XIX века и раньше был жилой усадьбой.

Фото: портал N1.RU

- К 1889 году на территории усадьбы были построены каменный дом, два флигеля, службы и пивоваренный завод, — сообщает сайт историиекатеринбурга.рф. — В разработке плана завода и строительстве основных корпусов принимали участие городские архитекторы М. Л. Реутов, С. С. Козлов, А. С. Чирковский, техники-чертежники Е. М. Косяков, В. К. Тонков. В 1898 году в структуру заводского комплекса была включена жилая усадьба № 60, здания которой использовались, как и ранее, под жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU