2020-04-08T06:08:51+03:00
Общество

Волонтеры помогли 11 тысячам уральцев, которые сидят на самоизоляции

Заявки поступали от пожилых и маломобильных людей
Мария Трапезникова
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Волонтеры помогли 11 тысячам уральцев, которые сидят на самоизоляцииВолонтеры помогли 11 тысячам уральцев, которые сидят на самоизоляцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловские волонтеры со дня введения в регионе режима самоизоляции помогли уже 11,7 тысячам жителей, которым нельзя выходить из дома по каким-либо причинам. Они отработали уже 2 579 заявок – кому-то доставили продукты, кому-то – купили и принесли домой лекарства.

- Свердловские волонтеры ежедневно приходят на помощь к тем, кому в условиях введенных в регионе ограничений, особенно нужна поддержка – людям в возрасте, маломобильным жителям, - рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом на Урале.

На специальные «горячие линии» поступило уже 4 978 звонков, все заявки были переданы добровольцам и соцработникам. Однако примерно половине людей требовалась консультационная помощь.

На сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрирован 51 случай заражения коронавирусом. Однако есть и хорошие новости: 25 человек из этого числа полностью поправились и уже были отпущены по домам. Остальные находятся в ГКБ №40 под присмотром медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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