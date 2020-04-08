Волонтеры помогли 11 тысячам уральцев, которые сидят на самоизоляции
Свердловские волонтеры со дня введения в регионе режима самоизоляции помогли уже 11,7 тысячам жителей, которым нельзя выходить из дома по каким-либо причинам. Они отработали уже 2 579 заявок – кому-то доставили продукты, кому-то – купили и принесли домой лекарства.
- Свердловские волонтеры ежедневно приходят на помощь к тем, кому в условиях введенных в регионе ограничений, особенно нужна поддержка – людям в возрасте, маломобильным жителям, - рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом на Урале.
На специальные «горячие линии» поступило уже 4 978 звонков, все заявки были переданы добровольцам и соцработникам. Однако примерно половине людей требовалась консультационная помощь.
На сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрирован 51 случай заражения коронавирусом. Однако есть и хорошие новости: 25 человек из этого числа полностью поправились и уже были отпущены по домам. Остальные находятся в ГКБ №40 под присмотром медиков.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»