В Свердловской области призвали верующих воздержаться от посещения храмов

7 Апр 2020 2020-04-07T18:59:19+03:00

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В Свердловской области не смотря на грядущие церковные праздники, призвали верующих воздержаться от посещения храмов. Заместитель губернатора Павел Креков отметил на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, что соблюдать режим самоизоляции должны все, вне зависимости от вероисповедания.

- Я бы хотел напомнить, что есть специальное решение священного синода, призывающее ограничить количество культовых мероприятий в храмах. К сожалению, это не везде делается в должном объеме, - рассказал Павел Креков. - Хотя человек должен иметь здоровый дух, этот дух должен быть в здоровом теле. Опасность распространения коронавируса должна учитываться.

Заместитель губернатора добавил ,что уральцы должны понимать, что это их ответственность - соблюдать режим самоизоляции, чтобы сохранить свое здоровье и близких людей.

ИСТОЧНИК KP.RU