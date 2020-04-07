2020-04-07T18:33:07+03:00
Коронавирус Covid-19

В Свердловской области 68 миллионов рублей потратят на защиту от коронавируса: что купят на эти деньги

Контракт опубликовали на сайте закупок
Алина СУРИНА
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Деньги пойдут на закупку средств индивидуальной защитыДеньги пойдут на закупку средств индивидуальной защитыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области 68 миллионов рублей потратят на защиту от коронавируса. Деньги пойдут на средства индивидуальной защиты. Почти на 62 тысячи закупят 24 тысячи одноразовых перчаток, больше пяти миллионов уйдет на закупку четырех тысяч одноразовых защитных костюмов и 62 миллиона потратят на миллион одноразовых масок.

Контракт на закупку средств защиты от коронавирусной инфекции разметило министерство общественной безопасности. Срок исполнения контракта - до 30 апреля.

Фото: скриншот с сайта госзакупок

Фото: скриншот с сайта госзакупок

ИСТОЧНИК KP.RU

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