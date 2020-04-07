В Свердловской области 68 миллионов рублей потратят на защиту от коронавируса: что купят на эти деньги

7 Апр 2020 2020-04-07T18:33:07+03:00

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В Свердловской области 68 миллионов рублей потратят на защиту от коронавируса. Деньги пойдут на средства индивидуальной защиты. Почти на 62 тысячи закупят 24 тысячи одноразовых перчаток, больше пяти миллионов уйдет на закупку четырех тысяч одноразовых защитных костюмов и 62 миллиона потратят на миллион одноразовых масок.

Контракт на закупку средств защиты от коронавирусной инфекции разметило министерство общественной безопасности. Срок исполнения контракта - до 30 апреля.

Фото: скриншот с сайта госзакупок

ИСТОЧНИК KP.RU