7 Апр 2020 2020-04-07T18:06:51+03:00

Андрей Мартемьянов работал с уральской командой почти два года

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«Автомобилист» не стал продлевать сотрудничество с главным тренером. Андрей Мартемьянов работал с уральской командой почти два года. Во время контракта с ним команда выдала победную серию из 18-ти матчей подряд. А по итогам регулярного чемпионата 2018/19 «Автомобилист» занял первое место в Восточной конференции КХЛ. Кроме того уральская команда впервые вышла во второй раунд в плей-офф.

- Андрей Алексеевич возглавлял нашу команду с мая 2018 года, вместе мы дважды смогли выйти в плей-офф Кубка Гагарина, улучшить многие клубные показатели, - рассказали в ХК «Автомобилист». - В сезоне-19/20 у команды под руководством Андрея Мартемьянова было много взлетов и падений, в итоге не удалось продолжить поступательное движение вверх по стадиям Кубка Гагарина, но несмотря на это, нашей команде удавались яркие матчи, которые дарили болельщикам положительные эмоции.

В клубе поблагодарили Андрея Мартемьянова за работу и пожелали профессиональных успехов в продолжение карьеры. Также «Автомобилист» по истечении срока контракта покинет ассистент главного тренера Константин Шафранов.

Двое других ассистента главного тренера – Евгений Шалдыбин и Константин Власов продолжат работу в новом тренерском штабе хоккейного клуба «Автомобилист» в новом сезоне.

ИСТОЧНИК KP.RU