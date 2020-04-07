Мусор копился пять лет: на севере Урала ликвидируют крупнейшую нелегальнуюю свалку

7 Апр 2020 2020-04-07T17:48:46+03:00

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На Севере Урале, в полукилометре от села Петрокаменское Горноуральского городского округа ликвидируют крупнейшую нелегальную свалку. По оценкам специалистов, мусор здесь копился, как минимум пять лет и к сегодняшнему дню уже занял площадь более 14 тысяч квадратных метров.

- Навести порядок - это только половина дела. Вторая половина - в сознательности местных жителей, - рассказал исполнительный директор ООО «Компания «РИФЕЙ», занимающейся ликвидацией свалки. Федор Потапов. - Мы надеемся, что после окончания работ под селом Петрокаменское, люди оценят этот труд и перестанут выбрасывать мусор в не отведенное для этих целей место.

Отходы убирают с помощью восьми машин спецтехники - в выполнении работ задействованы бульдозеры, тонары, ломовоз и самосвалы. Машинам предстоит вывезти свыше семи тысяч кубометров отходов.

Добавим, что ликвидация свалок одна из задач национального проекта «Экология». К 2024 году на Среднем Урале планируется ликвидировать все нелегальные свалки, провести рекультивацию старых полигонов и построить современную, экологически безопасную инфраструктуру.

ИСТОЧНИК KP.RU