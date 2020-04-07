2020-04-07T17:48:46+03:00
Общество

Мусор копился пять лет: на севере Урала ликвидируют крупнейшую нелегальнуюю свалку

Отходы убирают с помощью восьми машин спецтехники
Алина СУРИНА
Поделиться:
Мусор занял площадь более 14 тысяч квадратных метровМусор занял площадь более 14 тысяч квадратных метровФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На Севере Урале, в полукилометре от села Петрокаменское Горноуральского городского округа ликвидируют крупнейшую нелегальную свалку. По оценкам специалистов, мусор здесь копился, как минимум пять лет и к сегодняшнему дню уже занял площадь более 14 тысяч квадратных метров.

- Навести порядок - это только половина дела. Вторая половина - в сознательности местных жителей, - рассказал исполнительный директор ООО «Компания «РИФЕЙ», занимающейся ликвидацией свалки. Федор Потапов. - Мы надеемся, что после окончания работ под селом Петрокаменское, люди оценят этот труд и перестанут выбрасывать мусор в не отведенное для этих целей место.

Отходы убирают с помощью восьми машин спецтехники - в выполнении работ задействованы бульдозеры, тонары, ломовоз и самосвалы. Машинам предстоит вывезти свыше семи тысяч кубометров отходов.

Добавим, что ликвидация свалок одна из задач национального проекта «Экология». К 2024 году на Среднем Урале планируется ликвидировать все нелегальные свалки, провести рекультивацию старых полигонов и построить современную, экологически безопасную инфраструктуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Автомобилист» не стал продлевать сотрудничество с главным тренером
Политолог: если Трампу – Луну, то нам – Антарктиду
Мусор копился пять лет: на севере Урала ликвидируют крупнейшую нелегальнуюю свалку
Банк УРАЛСИБ реализует комплекс мероприятий по поддержке клиентов
Рассказывала, что местный житель заражен: полиция задержала уралочку за фейк о коронавирусе
Бортпроводников «Уральских авиалиний» отправили домой с окладом в восемь тысяч рублей
Власти Новоуральска передумали полностью закрывать город из-за вспышки коронавируса
В Екатеринбурге на 80 % выросло число аварий, произошедших по вине водителей
СвЖД фиксирует рост отправки социально значимых грузов в апреле
«Сутками сидели одни без воды, еды и заботы»: в Екатеринбурге ищут добрые руки 15-ти кошкам, у которых умерла хозяйка
Шесть человек с коронавирусом в Екатеринбурге приехали из Москвы и Санкт-Петербурга
Депутаты попросили мэра Екатеринбурга отказаться от самопиара за бюджетные деньги
Станислав Полозов: прививка от коронавируса не поможет