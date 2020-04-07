2020-04-07T15:51:20+03:00
Общество

СвЖД фиксирует рост отправки социально значимых грузов в апреле

Работа по приему и передаче продукции предприятий ведется ежедневно в усиленном режиме
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За первые 6 дней апреля со станций СвЖД в восточном направлении отправлено 15 контейнеров моющих средств и стиральных порошковЗа первые 6 дней апреля со станций СвЖД в восточном направлении отправлено 15 контейнеров моющих средств и стиральных порошковФото: Алексей БУЛАТОВ
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СвЖД отмечает увеличение объемов грузов первой необходимости (включая продукты питания), предъявляемых к перевозке на полигоне дороги. Работа по приему и передаче продукции предприятий ведется ежедневно в усиленном режиме.

Так, за первые 6 дней апреля со станций СвЖД в восточном направлении отправлено 15 контейнеров (391 тонна) моющих средств и стиральных порошков. В последнюю неделю марта отгрузка этой особо значимой на фоне COVID-19 продукции составила 217 тонн (9 контейнеров).

В Тюменском регионе обслуживания за последние две недели на 14% выросли перевозки продовольствия (к периоду 9 - 22 марта). Погружено 8,7 тыс. тонн зерна и продуктов перемола. Активность увеличили как давние партнеры, так и новые клиенты дороги (один из них отправил почти 3 тыс. тонн пшеницы со станций Заводоуковская и Маслянская).

Среди продуктов питания, отправленных тюменскими грузовладельцами - квас, молочные консервы, рапсовое масло. На предприятия области осуществлен завоз масла, сахара, соли.

Кроме того, продолжаются поставки непродовольственных социально значимых грузов. Для бесперебойной работы автозаправочных станций только в Тюменский регион за минувшую неделю по железной дороге доставлено 185 вагонов бензина и дизельного топлива. Еще 17 вагонов с топливом предназначены для заправки самолетов в аэропорту «Рощино». В преддверии посевной осуществлен завоз удобрений в адреса сельскохозяйственных предприятий в Ишиме, на станциях Заводоуковская и Голышманово.

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ОАО «РЖД» уделяет особое внимание перевозкам социально значимых грузов. На перевозки ряда социально значимых грузов в крытых вагонах установлены скидки до 42,5%. В список таких товаров вошли зерновые культуры и семена, мука и крупы, макаронные и кондитерские изделия, сахар, соль, овощи, фрукты, соки. В этот же перечень перевозчиком добавлены изделия текстильной и бумажной промышленности. Понижающие коэффициенты на внутрироссийские перевозки действуют также и на порожний пробег вагонов после выгрузки доставленной продукции.

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