2020-04-07T18:14:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Шесть человек с коронавирусом в Екатеринбурге приехали из Москвы и Санкт-Петербурга

Эти люди заразились COVID-19 от членов семьи
Юлия СТАЛИНА
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В регионе подтвержден 51 случай коронавируса.В регионе подтвержден 51 случай коронавируса.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Шесть человек из Екатеринбурга с подтвержденным коронавирусом приехали в регион из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщили на брифинге вице-губернатор Павел Креков и Дмитрий Козловских, главный санитарный врач области. По их словам вирусом свердловчане заразились от членов семьи.

- Значительная часть выявленных контактов уже были в самоизоляции, в том числе в стационаре. Это облегчает работу докторам. Таких случаев половина из вновь выявленных. Чаще всего случаи связаны с зарубежными источниками, но появились и связанные с Москвой и Санкт-Петербургом. Но недавно мы запретили все командировки и мероприятия, чтобы исключить такие случаи, - заявил Креков.

- У нас 51 подтвержденный диагноз. Из них 36 граждан вернулись из заграницы, есть контактные по семьям. И есть люди, которые приехали из других регионов, таких шесть человек. Но у них есть семейные способы передачи инфекции, - добавил Козловских.

Заместитель губернатора Павел Креков: Почти половина из заболевших коронавирусом в регионе уже выздоровели. Среди них – пациентка в возрасте старше 70 лет, чье состояние оценивалось как тяжелое, но благодаря усилиям медиков, она вылечилась и была выписана.

Как сообщалось ранее, 7 апреля подтвердили еще семь случаев коронавируса в Свердловской области. Всего их 51, но к этому времени сумели выздороветь 25 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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