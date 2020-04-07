«Сутками сидели одни без воды, еды и заботы»: в Екатеринбурге ищут добрые руки 15-ти кошкам, у которых умерла хозяйка

7 Апр 2020 2020-04-07T16:55:37+03:00

Если в ближайшее время животных не вывезти из квартиры, то они окажутся на улице

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Волонтеры фонда «Зоозащита» из Екатеринбурга ищут новых добрых хозяев для 15 кошек, у которых погибла хозяйка. Женщина, учительница в прошлом, жила одна в квартире вместе с питомцами. Изначально у нее было 50 животных, однако половину волонтерам удалось пристроить. И вот, когда хозяйка погибла, кошки остались одни – без еды, воды и заботы. Одна умерла, остались еще 16.

Квартира была в ужасном состоянии: волонтерам во время генуборки удалось вывезти две газели мусора, еще три мусорных контейнера были заполнены мешками с фекалиями. Помещение постарались максимально очистить от неприятного запаха, который мешал жить соседям на протяжении 10 лет. На приборку ушло 12 часов, но и это еще не все – осталось очистить полы, окна, двери, ванную комнату, туалет и кухню.

Вот так квартира выглядела до уборки (слева) и после (справа. Фото: Надежда Пасечная

- Квартира не приватизирована, скоро ее могут опечатать. Мы направили письмо в ЖЭУ, гарантирующее, что животных вывезем в течение месяца, - рассказали волонтеры. – 16 кошек были изловлены и размещены в одну из чистых комнат. Там поставили лотки, лежаки, миски с едой и водой. Приехали их проверить, накормили, прибрались и, самое радостное, забрали одну кошку и отвезли в новый дом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/771548" frameborder="0"></iframe> Волонтеры из Екатеринбурга расчистили квартиру, в которой погибали 15 кошек.Видео: Надежда Пасечная

Сейчас волонтеры ищут хозяев для оставшихся 15-ти кошек, но времени мало – в скором времени квартиру опечатают, а животные окажутся на улице. Как рассказали в «Зоозащите», все они очень напуганы, потому что никого никогда, кроме своей хозяйки, больше не видели. Но они идут на контакт. Сейчас за животными временно ухаживают соседи.

Фото: Надежда Пасечная

Фото: Надежда Пасечная

- Кошечки напуганы, но не швыряются, минимум четыре дают себя гладить. Одну мы смогли взять на руки, проверили зубы и установили, что она девочка. Есть котенок, месяца 2,5, и подросток, - рассказала «КП-Екатеринбург» Надежда Пасечная, один из волонтеров. – В основном все пушистые, большинство черные, есть с белыми воротничками, есть два рыжих, серый пепельный и «трехцветка».

Почти все кошки стерилизованы. Многих еще предстоит приучивать к лотку, а у некоторых на фоне сильного стресса могут развиться различные болезни. Волонтеры обещают оказать спасителям помощь в советах по уходу, а также подарят вакцину и глистогонные средства.

Фото: Надежда Пасечная

Если вы хотите взять одну из кошек себе, можете позвонить Надежде по телефону: 8 (912) 225-32-28 или написать ей в WhatsApp.

ИСТОЧНИК KP.RU