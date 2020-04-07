Штормовое предупреждение на Урале продлили на сутки: правила безопасности во время непогоды

7 Апр 2020 2020-04-07T14:48:37+03:00

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Синоптики продлили штормовое предупреждение на Урале еще на сутки. По их данным, в среду, 8 апреля, на всей территории региона ожидается порывистый ветер до 20 м/сек, местами – дождь, переходящий в снег.

- Осадки в виде дождя и мокрого снега могут осложнить дорожную ситуацию, поэтому соблюдение скоростного режима и безопасной дистанции, аккуратность при совершении маневров – залог безопасности, - напомнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Порывистый ветер может стать причиной перебоев в работе систем энергоснабжения и связи. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, потому что с крыш и балконом может обрушиться шифер. Ни в коем случае нельзя прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями и под деревьями. Машины тоже нужно парковать подальше от этих мест.

Следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и использовать открытый огонь. При перепадах напряжения в электросети квартиры следует сразу же обесточить все электроприборы и выдернуть вилки из розеток, чтобы не произошел пожар.

В случае любой ЧС следует сразу же звонить спасателям по телефонам: 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU