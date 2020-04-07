2020-04-07T14:27:43+03:00
Общество

За сутки медики обследовали на коронавирус 1575 свердловчан

Среди тех, у кого подтвердился диагноз, есть жители Екатеринбурга, Камышлова, Полевского, Заречного и Верхнего Тагила
Мария Трапезникова
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Среди тех, у кого подтвердился диагноз, есть жители Екатеринбурга, Камышлова, Полевского, Заречного и Верхнего ТагилаСреди тех, у кого подтвердился диагноз, есть жители Екатеринбурга, Камышлова, Полевского, Заречного и Верхнего ТагилаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом продолжает публиковать ежедневные сводки. По данным на 7 апреля, за минувшие сутки в регионе было проведено 1 776 исследований проб на коронавирус. Анализы брали у людей, у которых были для этого показания: либо симптомы ОРВИ, либо контакт с уже зараженными, либо недавняя поездка из-за границы.

- За сутки медики обследовали 1 575 человек. Всего же, с начала февраля, было проведено 26 312 исследований и обследовано 21 464 человек, - рассказали в оперштабе.

Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области подтвержден коронавирус у 51 человека. Но, при этом, 25 человек полностью вылечились и были выписаны. Остальные пациенты находятся в ГКБ №40 под присмотром медиков. Из них есть жители Екатеринбурга, Камышлова, Полевского, Заречного и Верхнего Тагила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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