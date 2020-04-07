В Екатеринбурге закрыли мини-детский садик за нарушение карантина

7 Апр 2020 2020-04-07T13:05:08+03:00

В целом приставам удалось опечатать больше 40 организаций по всему городу

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В Екатеринбурге приставы частный мини-детский сад «ЕКБешки», который нарушил карантин, введенный на территории Свердловской области до 20 апреля.

- Организация не приостановила свою деятельность в период спецрежима, а продолжила работать по дневному уходу за детьми по адресу: улица Начдива Онуфриева, 10, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – В ходе рейда сотрудниками Роспотребнадзора было установлено, что в садике с 07:00 до 19:00 находились пять детей и один воспитатель.

В итоге, детский сад закрыли на 31 день. Все входы-выходы опечатали, а руководство предупредили об ответственности, если они вдруг снова продолжат нелегально работать.

В целом судебные приставы закрыли 49 различных организаций, которые решили работать в обход указа губернатора Куйвашева о режиме самоизоляции. В число опечатанных вошли автосалоны, магазины, продающие спортинвентарь, ткани, одежду и цветы, автомойки, частные детсады и досуговые центры, парикмахерские, ломбарды и ателье.

ИСТОЧНИК KP.RU