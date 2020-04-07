Индекс уровня самоизоляции в Екатеринбурге на 7 апреля: люди выходят на работу

7 Апр 2020 2020-04-07T11:24:51+03:00

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Сервис Яндекс в режиме реального времени информирует об уровне изоляции людей в крупных городах страны, основываясь на обезличенных данных при использовании приложений.

7 апреля индекс уровня самоизоляции среди жителей Екатеринбурга составляет 3,0 балла, что на 0,2 балла меньше, чем в понедельник. При этом, такой показатель все равно оценивается, как «Большинство людей сидят дома».

Город постепенно оживает после решения губернатора Свердловской области разрешить работу ряда учреждений. В список попали автомастерские, салоны оптики, нотариальные конторы и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU