2020-04-07T11:24:51+03:00
Общество

Индекс уровня самоизоляции в Екатеринбурге на 7 апреля: люди выходят на работу

Показатель составляет 3,1 балла по пятибалльной шкале
Лев ИСТОМИН
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Город постепенно возвращается в рабочий режимГород постепенно возвращается в рабочий режимФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сервис Яндекс в режиме реального времени информирует об уровне изоляции людей в крупных городах страны, основываясь на обезличенных данных при использовании приложений.

7 апреля индекс уровня самоизоляции среди жителей Екатеринбурга составляет 3,0 балла, что на 0,2 балла меньше, чем в понедельник. При этом, такой показатель все равно оценивается, как «Большинство людей сидят дома».

Город постепенно оживает после решения губернатора Свердловской области разрешить работу ряда учреждений. В список попали автомастерские, салоны оптики, нотариальные конторы и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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