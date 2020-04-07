2020-04-07T09:22:32+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге поймали мошенников, укравших металл на четыре миллиона

Мужчины действовали под видом посредников во время поставки металлолома
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге поймали мошенников, укравших металл на четыре миллионаВ Екатеринбурге поймали мошенников, укравших металл на четыре миллионаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Полицейские Екатеринбурга задержали двух мужчин, которых подозревают в мошенничестве под видом посредничества при перевозке металла. Они использовали «биржу грузоперевозок»: находили нужную им организацию, которой необходимо было доставить металл из какого-либо города в Екатеринбург или близлежащие населенные пункты, связывались с поставщиком и заключали договор.

- После этого они нанимали водителя-дальнобойщика, который забирал груз и отправлялся в указанный поставщиком город, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. - Но водитель ничего не знал об их преступном замысле, получал от мошенников указание либо перегрузить металл в другую машину, либо двигаться на другой адрес.

А полученный металл мужчины потом сдавали в пункты приема. Сейчас у полиции есть информация о семи подобных случаях, которые произошли с 2016 по 2019 годы. Ущерб составлял от 200 до 900 тысяч рублей. А общая сумма составила более четырех миллионов рублей.

На мужчин завели уголовные дела по статье «Мошенничество». Максимальный срок, который им теперь грозит, - до шести лет тюрьмы. На время следствия они будут находиться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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