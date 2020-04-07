Уральский бизнесмен за свой счет обработал от коронавируса пансионаты, где живут пенсионеры

7 Апр 2020 2020-04-07T08:55:18+03:00

Теперь пожилые люди смогут безопасносно выйти на улицу и подышать воздухом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь пожилые люди смогут безопасносно выйти на улицу и подышать воздухом

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Уральский бизнесмен Виталий Кротов решил помочь области в борьбе с коронавирусом и за свой счет очистил от заразы сразу восемь центров соцобслуживания населения, где живут пожилые люди. Напомним, что люди старше 65 лет находится в зоне риска заражения COVID-19, поэтому им не рекомендовано выходить из домов.

- Внешнюю обработку зданий проводили с помощью концентрированного щелочного раствора с применением антибактериальных средств, - рассказали в свердловском оперштабе по борьбе с коронавирусом. - Дезинфекционный состав действует в среднем в течение недели.

Полы, стены и перила в пансионатах и так каждый день регулярно моют, а теперь, благодаря дезинфицирующей обработке, пенсионеры смогут безопасносно выходить на улицу, чтобы подышать свежим воздухом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/771439" frameborder="0"></iframe> Уральский бизнесмен обработал пансионаты от коронавируса.Видео: оперштаб по борьбе с коронавирусом на Урале

ИСТОЧНИК KP.RU