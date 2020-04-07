Уральский бизнесмен за свой счет обработал от коронавируса пансионаты, где живут пенсионеры
Уральский бизнесмен Виталий Кротов решил помочь области в борьбе с коронавирусом и за свой счет очистил от заразы сразу восемь центров соцобслуживания населения, где живут пожилые люди. Напомним, что люди старше 65 лет находится в зоне риска заражения COVID-19, поэтому им не рекомендовано выходить из домов.
- Внешнюю обработку зданий проводили с помощью концентрированного щелочного раствора с применением антибактериальных средств, - рассказали в свердловском оперштабе по борьбе с коронавирусом. - Дезинфекционный состав действует в среднем в течение недели.
Полы, стены и перила в пансионатах и так каждый день регулярно моют, а теперь, благодаря дезинфицирующей обработке, пенсионеры смогут безопасносно выходить на улицу, чтобы подышать свежим воздухом.
Уральский бизнесмен обработал пансионаты от коронавируса.Видео: оперштаб по борьбе с коронавирусом на Урале
ИСТОЧНИК KP.RU
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