Юлия Михалкова рассказала, как самоизоляция повлияла на ее жизнь

6 Апр 2020 2020-04-06T19:49:33+03:00

Экс-пельмешка рада, что не приходится объясняться перед организаторами из-за того, что никуда не хочется

Изменить размер текста: A A

Юлия Михалкова рассказала в своем Instagram, как самоизоляция повлияла на ее жизнь. Экс-пельмешка считает, что нахождение дома влияет на нее хорошо. Как написала ведущая, для творческого человека уединение – это тоже часть работы. В обычные дни Юлия всегда добавляет продолжительный отдых в график съемок и встреч. Но совсем не для того, чтобы бездельничать, а чтобы остаться наедине с вдохновением и сложить в единое множество идей.

- Сейчас я опубликую этот пост, выключу на несколько часов телефон, рухну в глубокое кресло и счастливая, сосредоточенная продолжу набрасывать в блокнот новые сюжеты. Самоизоляция - идеальное время, чтобы творить, - написала Юлия Михалкова в своем Instagram.

По словам экс-участницы «Уральских пельменей» сейчас, во время самоизоляции никто не «дергает» на улицу. И ведущей не приходится испытывать чувство вины, объясняя организаторам, почему она не хочет пойти на ту или иную встречу, презентацию или круглый стол.

ИСТОЧНИК KP.RU