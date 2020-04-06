2020-04-06T19:49:33+03:00
Общество

Юлия Михалкова рассказала, как самоизоляция повлияла на ее жизнь

Экс-пельмешка рада, что не приходится объясняться перед организаторами из-за того, что никуда не хочется
Алина СУРИНА
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Фото: Instagram Юлии МихалковойФото: Instagram Юлии Михалковой
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Юлия Михалкова рассказала в своем Instagram, как самоизоляция повлияла на ее жизнь. Экс-пельмешка считает, что нахождение дома влияет на нее хорошо. Как написала ведущая, для творческого человека уединение – это тоже часть работы. В обычные дни Юлия всегда добавляет продолжительный отдых в график съемок и встреч. Но совсем не для того, чтобы бездельничать, а чтобы остаться наедине с вдохновением и сложить в единое множество идей.

- Сейчас я опубликую этот пост, выключу на несколько часов телефон, рухну в глубокое кресло и счастливая, сосредоточенная продолжу набрасывать в блокнот новые сюжеты. Самоизоляция - идеальное время, чтобы творить, - написала Юлия Михалкова в своем Instagram.

По словам экс-участницы «Уральских пельменей» сейчас, во время самоизоляции никто не «дергает» на улицу. И ведущей не приходится испытывать чувство вины, объясняя организаторам, почему она не хочет пойти на ту или иную встречу, презентацию или круглый стол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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