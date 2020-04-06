2020-04-06T19:07:01+03:00
Общество

В Екатеринбурге дети будут делать поделки и зарядку, смотря трансляции из онлайн детского сада

Проект с трансляциями занятий для дошкольников запустили сегодня
Алина СУРИНА
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Дети екатеринбуржцев смогут делать поделки, смотря трансляции из онлайн детского садаДети екатеринбуржцев смогут делать поделки, смотря трансляции из онлайн детского садаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге запустили детский сад в онлайн режиме. Трансляцию занятий запустили сегодня. Проект «ОнлайнДетскийСад» для дистанционного обучения дошкольников придумали в городском активе руководителей муниципальных детских садов и департаменте образования. Занятия будут транслироваться на время режима самоизоляции в области. С 10 до 11 часов утра покажут занятия для детей младшего дошкольного возраста - от 3 до 5 лет и с 11 до 12 часов для детей старшего дошкольного возраста - от 5 до 7 лет.

- Проект «ОнлайнДетскийСад» поможет в организации обучающих и игровых занятий с дошкольниками, что позволит несколько снизить нагрузку на родителей в условиях самоизоляции, - рассказала начальник департамента образования администрации города Екатерина Сибирцева.

В создании видеороликов для детей принимают участие педагоги дошкольных организаций всех районов города. Занятие включают в себя социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие.

Ссылка на проект и расписание занятий размещены на сайте Департамента образования и сайтах детских садов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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