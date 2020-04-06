В Екатеринбурге дети будут делать поделки и зарядку, смотря трансляции из онлайн детского сада
В Екатеринбурге запустили детский сад в онлайн режиме. Трансляцию занятий запустили сегодня. Проект «ОнлайнДетскийСад» для дистанционного обучения дошкольников придумали в городском активе руководителей муниципальных детских садов и департаменте образования. Занятия будут транслироваться на время режима самоизоляции в области. С 10 до 11 часов утра покажут занятия для детей младшего дошкольного возраста - от 3 до 5 лет и с 11 до 12 часов для детей старшего дошкольного возраста - от 5 до 7 лет.
- Проект «ОнлайнДетскийСад» поможет в организации обучающих и игровых занятий с дошкольниками, что позволит несколько снизить нагрузку на родителей в условиях самоизоляции, - рассказала начальник департамента образования администрации города Екатерина Сибирцева.
В создании видеороликов для детей принимают участие педагоги дошкольных организаций всех районов города. Занятие включают в себя социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие.
Ссылка на проект и расписание занятий размещены на сайте Департамента образования и сайтах детских садов.
ИСТОЧНИК KP.RU