Какие льготы есть у детей-инвалидов и их родителей в Свердловской области: отвечает губернатор

6 Апр 2020 2020-04-06T18:56:26+03:00

Льготы для детей-инвалидов в Свердловской области никто отменять не будет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Евгений Куйвашев подчеркнул, что получение льгот не зависит от вспышки коронавируса и других обстоятельств

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Многие семьи в Екатеринбурге и Свердловской области, где воспитаются дети-инвалиды, обеспокоены, сохранят ли им льготы в будущем, и будет ли оказана дополнительная помощь в сложной ситуации. Имеется в виду период самоизоляции и вспышка коронавируса.

По словам губернатора Евгений Куйвашева, поддержка семьям с детьми-инвалидами оказывается всегда, и не зависит от экономической и эпидемиологической ситуации в Свердловской области.

Также глава региона назвал конкретные меры поддержки, которые оказываются детям-инвалидам и их родителям.

- В первую очередь, это денежная помощь: социальная пенсия, социальное пособие, ежемесячное пособие малоимущим семьям, предоставление ежемесячного пособия одному из родителей. Помимо этого, предоставляются бесплатные лекарства, технические средства реабилитации, специальные учебные пособия и литература, - говорит губернатор Евгений Куйвашев.

По его словам, этим перечень мер помощи не ограничивается. Для таких семей предусмотрено бесплатное пользование местами на парковке для машин, в школах дети-инвалиды получают бесплатное двухразовое горячее питание: завтрак и обед. Также родители могут получить водительские права категории «В» бесплатно, либо частично оплатив обучение.

Один из родителей полностью освобождается от уплаты транспортного налога. Есть и другие льготы и меры поддержки. И какие обстоятельства на них повлиять не могут.

ИСТОЧНИК KP.RU