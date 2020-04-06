6 Апр 2020 2020-04-06T18:48:03+03:00

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В больницы Екатеринбурга привезут еще 23 аппарата с функцией ИВЛ. Технику планируют поставить до 15 апреля. Как рассказал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, три прибора привезут уже сегодня в 40 больницу, где лечат больных коронавирусной инфекцией. Оборудование поставит в медицинские учреждения Уральский оптико-механический завод.

- Сегодня свердловские предприятия принимают в борьбе с коронавирусом непосредственное участие, выпуская высококачественную медицинскую продукцию, - рассказал Алексей Орлов. - Наша область является лидером среди регионов страны по производству аппаратов искусственной вентиляции легких, здесь расположены три крупнейших предприятия, производящих данную продукцию.

Кроме 40-й больницы, аппаратуру привезут в Свердловский областной противотуберкулезного диспансер и областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн.

По словам генерального директора УОМЗ Анатолия Слудных, заказы на поставку медицинского оборудования есть из многих регионов страны,. Так, на очереди поставки в Юго-Восточную Азию и в ряд стран Европы. Сегодня есть возможность выпускать до 30 аппаратов в сутки без наращивания технологических мощностей. Но предприятие готово увеличить производство аппаратов в зависимости от спроса.

ИСТОЧНИК KP.RU