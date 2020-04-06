Банк Уралсиб рассказал о мерах поддержки малого бизнеса

6 Апр 2020 2020-04-06T17:43:00+03:00

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Банк УРАЛСИБ реализует комплексную программу, направленную на поддержку клиентов сегмента малого бизнеса.

Специально для своих клиентов-предпринимателей Банк разработал упрощенный процесс оформления кредитных каникул - с предоставлением минимального пакета документов (в том числе в системах ДБО) и оперативным принятием решения. Отсрочка может предоставляться на срок до 9 месяцев - как по основному долгу, так и по основному долгу с процентами, в том числе с возможным увеличением срока кредитования.

Также Банк УРАЛСИБ расширяет возможности удаленных сервисов для клиентов малого бизнеса. Новая система дистанционного обслуживания РКО позволяет проводить платежи без посещения офиса, в любой момент получать полную информацию о состоянии счета и истории операций, размещать временно свободные средства на онлайн депозиты сроком от 1 дня с повышенной процентной ставкой, а также существенно экономить на стоимости обслуживания счета и проведении платежей.

В связи с повсеместным снижением клиентского потока из-за карантина, Банк отменил взимание минимальной фиксированной ставки за апрель 2020 г. по действующим договорам торгового эквайринга для всех клиентов малого бизнеса.

Дополнительно в Банке действуют специальные инициативы как для действующих так и для новых клиентов, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

· Открытие расчетного счета без посещения офиса Банка, с использованием услуги «Выездной Сервис». Встреча безопасна, так как используются все доступные средства защиты. Также работает сервис бесплатного такси в офис Банка для открытия счета.

· Год бесплатного обслуживания по пакету «Начни с нуля». В рамках пакета предусмотрено в том числе бесплатное обслуживание и бесплатное открытие расчетного счета.

· Для всех клиентов, открывших первый расчетный счет в Банке УРАЛСИБ, с 1 апреля по 30 июня 2020 года, действует специальное предложение по начислению процентов на фактический остаток на расчетном счете.

· Акция “Вся Медицина” направлена на поддержку предприятий данной отрасли. Бесплатное открытие расчетного счета, льготное обслуживание по РКО, эквайрингу и лизингу на оборудование.

· До 30.04 действующие клиенты имеют возможность сократить расходы на РКО до 30% с маркетинговой акцией «Весенний Sale в Банке УРАЛСИБ».

Клиентам, осуществляющим деятельность в сфере государственных закупок Банк предлагает воспользоваться онлайн-сервисом получения банковских гарантий для участия в тендерах/аукционах и исполнения контрактов в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Преимущества онлайн-сервисов по получению банковских гарантий: полный электронный документооборот, заявки на гарантии принимаются удаленно и клиентам не нужно приходить в банк, сервис доступен для клиентов 24/7, сумма гарантии до 50 млн руб., сроки рассмотрения заявки - от 1 до 24 часов, минимальный перечень документов, не требуется обеспечение. Заявки на получение банковской гарантии в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ можно оформить через сайт https://bg.uralsib.ru/, а также через партнера Банка - ООО "ВБЦ Лаб" на сайте https://vbankcenter.ru/bg .

Контакт-центр теперь работает и в выходные дни, оказывая предпринимателям помощь и поддержку по любым актуальным вопросам по телефону 8 800 700 77 16