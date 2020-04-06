2020-04-06T17:37:08+03:00
Общество

В Екатеринбурге из-за ремонта теплотрассы на месяц закрывают движение по Белореченской

Рассказываем, как из-за ремонтных работ изменят маршрут автобусы
Алина СУРИНА
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Улицу перекроют с 6 апреля по 5 июняУлицу перекроют с 6 апреля по 5 июня
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В Екатеринбурге на месяц закрывают движение по Белореченской. На участке дороги от Шаумяна до Волгоградской будут проводить ремонт теплотрассы. Улицу перекроют с 6 апреля по 5 июня.

- АО «ЕТК» просит граждан отнестись с пониманием к временным неудобствам. Водителям следует обращать внимание на новые установленные знаки и указатели, заранее планируя маршрут передвижения, - рассказали в администрации города.

Ремонтные работы пройдут на участке дворового проезда от улицы Белореченская в районе дома № 36/1 до улицы Волгоградская. Благоустройство, которое может пострадать во время ремонта, обещают восстановить.

Посмотрите, как из-за ремонтных работ изменят маршрут автобусы.

Фото: скриншот с сайта администрации города

Фото: скриншот с сайта администрации города

Фото: скриншот с сайта администрации города

Фото: скриншот с сайта администрации города

ИСТОЧНИК KP.RU

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