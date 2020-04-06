«Ложное чувство безопасности»: Куйвашев поругал свердловчан, которые толпами вышли гулять во время карантина

6 Апр 2020 2020-04-06T11:28:27+03:00

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В минувшие выходные центр Екатеринбурга очень оживился - на Плотинке толпами гуляли люди, на самокатах катались дети, работали киоски с мороженым. И все бы ничего – и все бы как обычно. Если бы не режим самоизоляции, который введен в регионе до 20 апреля из-за пандемии коронавируса. Соответствующий приказ подписал губернатор Евгений Куйвашев. Глава региона увидел фотографии гуляющих людей и очень расстроился.

- Уже больше двух недель мы делаем все возможное, чтобы предотвратить распространение коронавируса. У нас неплохие результаты, которым мы осторожно радуемся: взрывного прироста выявленных случаев новой инфекции нет, - прокомментировал ситуацию Куйвашев на своей странице в Instagram. – Я вижу и по своему окружению, как у некоторых появляется ложное чувство безопасности. Как будто вирус далеко, как минимум в Москве, и это нас не касается.

Но это не так: на сегодняшний день в регионе зафиксировано 44 случая заражения коронавирусом. При этом четыре пациента находятся в тяжелом состоянии в ГКБ №40. Они обеспечены всем необходимым, и врачи делают все, чтобы они поправились.

- В очередной раз обращаюсь к вам с единственной просьбой: не выходите из дома без крайней необходимости. Кажется, это сделать не так уж сложно, но от этого зависит здоровье наших близких и родных. Думаю, все согласятся, что лучше пропустить пару солнечных выходных на улице, чем потом бороться за жизнь в больнице, - заключил губернатор.

Не так давно Куйвашев расширил список тех предприятий, которым разрешено работать во время карантина. С сегодняшнего дня открываются шиномонтажки, транспортные компании, химчистки, такси и еще много других отраслей. Подробнее о них мы писали здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU