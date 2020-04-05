В Екатеринбурге в ДТП пострадала 9-летняя девочка

5 Апр 2020 2020-04-05T15:31:46+03:00

В ДТП пострадали два пассажира отечественной легковушки. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

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Серьезное ДТП произошло в Екатеринбурге напротив дома №59 по улице Начдива Онуфриева в 11 часов утра 5 апреля.

45-летняя женщина за рулем «Лада Гранты» ехала по Объездной дороге со стороны улицы Московской. На регулируемом перекрестке при повороте налево на улицу Амундсена в сторону улицы Академика Вонсовского, автоледи столкнулась с иномаркой «Ниссан Тиана», ехавшей навстречу со стороны улицы Серафимы Дерябиной в сторону Московской.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

После столкновения отечественную легковушку отбросила на стоявший рядом автомобиль «Исузу Эльф». В результате ДТП все три автомобиля получили серьезные механические повреждения. Пострадали и люди. У пассажирки «Лада Гранда» 1952 года рождения предварительно диагностирована черепно-мозговая травма, ее отправили в ГКБ №24, а 9-летнюю девочку, которая также находилась в отечественном автомобиле, увезли в ДКГБ №9 с ушибами мягких тканей головы.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

У виновницы аварии стаж вождения составляет 20 лет. Ведется расследование ДТП, после чего будет принято мотивировочное решение, информирует Отделение пропаганды ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу.

ИСТОЧНИК KP.RU