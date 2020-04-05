2020-04-05T15:10:38+03:00
Общество

На Урал идет ураганный ветер и мокрый снег: советы спасателей

Порывы ветра 7 апреля усилятся до 27 метров в секунду
Лев ИСТОМИН
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В Екатеринбург возвращается непогодаВ Екатеринбург возвращается непогодаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбург и Свердловскую область на новой неделе с 6 апреля придет непогода: с понедельника на территории области ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега с дождем, из-за чего на отдельных территориях образуется сильный гололед. Возможно налипание снега на провода и установление временного снежного покрова. 6 апреля порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.

Во вторник ветер будет дуть с порывами до 27 метров в секунду. Спасатели советуют соблюдать правила безопасности в период непогоды.

1. Автовладельцам нужно проявлять бдительность и не допускать сложных маневрах на дорогах, не стоит парковать транспорт возле деревьев, рекламных щитов.

2. Пешеходам не стоит забывать про гололед, пожилым людям не стоит носить тяжелые вещи.

3. Дома при сильном ветре нужно окна и двери держать закрытыми.

4. В домах с печным отоплением следует соблюдать правила безопасности при обращении с огнем.

При ЧП следует позвонить в МЧС по телефону 101, либо единому номеру вызова экстренных служб 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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