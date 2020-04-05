2020-04-05T13:27:48+03:00
Общество

Какие электропоезда сократили в Свердловской области с 6 по 30 апреля: список

До конца апреля 2020 года в Свердловской области сократили количество электропоездов
Лев ИСТОМИН
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Пассажиропоток в апреле 2020 года на Урале резко сократился, поэтому часть рейсов решили временно отменитьПассажиропоток в апреле 2020 года на Урале резко сократился, поэтому часть рейсов решили временно отменитьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В первую неделю самоизоляции с 30 марта по 5 апреля в Свердловской пригородной компании внимательно изучили пассажиропоток, после чего приняли решение сократить количество электричек по нескольким популярным направлениям с 6 по 30 апреля 2020 года.

Итак, какие электропоезда убрали из расписания в Свердловской области на этот период?

1. №6823/6824 Нижний ТагилКушва – Нижний Тагил

2. Городской электропоезд №7203/720-4, 7207/7208, 7211/7212, курсирующий по маршруту: Керамик – Екатеринбург Пассажирский – Екатеринбург-Сортировочный.

3. Городской электропоезд №6037/6038, 6039/6040: Екатеринбург-Пассажирский – Аэропорт Кольцово – Екатеринбург-Пассажирский.

4. №7084/7085 Екатеринбург-Пассажирский – Каменск-Уральский – Екатеринбург-Пассажирский.

5. Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил – Екатеринбург-Пассажирский.

6. Сократят несколько электричек по направлениям в сторону Шали, Егоршино, Тавды и Серова.

Теперь все составы «Ласточек» в стороны Нижнего Тагила будут состоять из пяти вагонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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