Какие электропоезда сократили в Свердловской области с 6 по 30 апреля: список
В первую неделю самоизоляции с 30 марта по 5 апреля в Свердловской пригородной компании внимательно изучили пассажиропоток, после чего приняли решение сократить количество электричек по нескольким популярным направлениям с 6 по 30 апреля 2020 года.
Итак, какие электропоезда убрали из расписания в Свердловской области на этот период?
1. №6823/6824 Нижний Тагил – Кушва – Нижний Тагил
2. Городской электропоезд №7203/720-4, 7207/7208, 7211/7212, курсирующий по маршруту: Керамик – Екатеринбург Пассажирский – Екатеринбург-Сортировочный.
3. Городской электропоезд №6037/6038, 6039/6040: Екатеринбург-Пассажирский – Аэропорт Кольцово – Екатеринбург-Пассажирский.
4. №7084/7085 Екатеринбург-Пассажирский – Каменск-Уральский – Екатеринбург-Пассажирский.
5. Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил – Екатеринбург-Пассажирский.
6. Сократят несколько электричек по направлениям в сторону Шали, Егоршино, Тавды и Серова.
Теперь все составы «Ласточек» в стороны Нижнего Тагила будут состоять из пяти вагонов.
ИСТОЧНИК KP.RU