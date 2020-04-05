На Урале росгвардейцы поймали телефонных гопников

5 Апр 2020 2020-04-05T09:23:39+03:00

Рецидивисты напали на мужчину и украли у него гаджет

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В поселке Малышева Свердловской области поздно вечером двое рецидивистов напали на местного жителя 1985 года рождения, и отобрали у него телефон «Алкатель». Преступный инцидент произошел на улице Февральской революции.

Сразу после нападения потерпевший обратился в отдел полиции №4 за помощью в поиске злоумышленников. Полицейские передали приметы нападавших в Росгвардию.

После этого росгвардейцы отправили на поиски криминального дуэта. На той же улицы в поле зрения силовиков попали двое незадачливых молодых человека 1981 и 1998 годов рождения.

Оказалось, что оба – рецидивисты, а младший возможный участник нападения в настоящее время отбывает наказание в виде исправительных работ. Послужной список местных джентльменов удачи богат, но однообразен: кража, противоправные деяния. Теперь в «копилку злодеяний» добавился новый эпизод, который суд оценит по всей строгости закона.

- Сотрудники Росгвардии доставили задержанных в ОВД для дальнейшего разбирательства. По данному факту полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение, - резюмируют в пресс-служба Росгвардии по Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU