2020-04-04T17:21:30+03:00
Общество

УрФУ получил 50 миллионов на продвижение Универсиады-2023

На эти деньги вуз планирует провести ряд важных мероприятий для студентов
Мария Трапезникова
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УрФУ получил 50 миллионов на продвижение Универсиады-2023УрФУ получил 50 миллионов на продвижение Универсиады-2023Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Уральский федеральный университет получил 50 миллионов рублей на продвижение Универсиады, которая должна пройти в Екатеринбурге в 2023 году. Грант предоставило Минобрнауки для усиления спортивно-массовой работы.

- Целью проекта станет создание импульса развития актуальных тенденций студенческого спорта и единого информационного пространства с другими ведущими вузами страны в преддверии проведения соревнований, - рассказали в пресс-службе УрФУ.

Для этого планируется провести комплекс образовательно-просветительских, физкультурных и спортивных мероприятий для студентов. В проекте будет пять стратегических, образовательных, мотивационно-дискуссионных площадок для 100 ведущих вузов РФ: спорт-менеджмент, спорт-опыт, спорт-волонтер, спорт-достижения и спорт-масс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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