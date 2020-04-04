Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области: будут ли штрафовать, если выйти на улицу во время карантина

4 Апр 2020 2020-04-04T15:03:23+03:00

Будут ли штрафовать за выход из дома во время карантина? Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Куйвашев рассказывает, придется ли заплатить штраф, если выйти на улицу во время изоляции

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает отвечать на самые волнующие горожан вопросы в Instagram. На этот раз - по поводу штрафов за выход из дома. Что будет, если выйти из дома, работая удаленно?

- Вы, конечно, можете выходить из дома: чтобы купить продукты в ближайшем магазине, сходить в аптеку, вынести мусор или выгулять вашего питомца. Понятно, что кому-то нужно помочь пожилым родственникам, что тоже требует выхода. Но я прошу вас и всех жителей региона максимально придерживаться режима изоляции и покидать дом только для таких неотложных дел, - рассказал Куйвашев. - Я надеюсь, что до штрафов дело не дойдет.

По словам губернатора, под исключение попадают случаи, когда человек намеренно нарушает предписание санврачей об изоляции. Или когда человек вообще скрыл, что вернулся из-за границы.

ИСТОЧНИК KP.RU